МОК аннулировал результат турецкого тяжелоатлета Билгина на ОИ-2012
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат турецкого тяжелоатлета Эрола Билгина, показанный им на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат турецкого тяжелоатлета Эрола Билгина, показанный им на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки
Повторный анализ проб 33-летнего спортсмена дал положительный результат на запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол.
Билгин на Олимпийских играх в Лондоне стал восьмым в весовой категории до 62 кг. В активе турецкого тяжелоатлета две золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, а также бронза чемпионата мира.