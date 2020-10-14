МОК может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады-2024
ТАСС, 14 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает
ТАСС, 14 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает
Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.
МОК направил свои претензии руководству IWF и отметил, что оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по допуску тяжелой атлетики на Олимпиаду-2024 либо пересмотру программы соревнований в зависимости от дальнейших действий федерации.