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16:05 (мск), источник: ТАСС

МОК может исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады-2024

ТАСС, 14 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Источник: РИА "Новости"

Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) заменить исполняющую обязанности президента федерации американку Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя из Индонезии.

МОК направил свои претензии руководству IWF и отметил, что оставляет за собой право принимать дальнейшие меры по допуску тяжелой атлетики на Олимпиаду-2024 либо пересмотру программы соревнований в зависимости от дальнейших действий федерации.

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