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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Выборный конгресс IWF пройдет 26—27 марта

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выборный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоится 26—27 марта, сообщается в релизе организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Конгресс по конституционным реформам IWF намечен на 24—25 марта. Оба конгресса пройдут или в Лозанне, или в Стамбуле.

Во вторник стало известно, что исполком IWF решил сменить американку Урсулу Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже. В четверг Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.

Исполком IWF ранее утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего федерацию с 2000 года. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах. Временным главой IWF была назначена Папандреа.

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