Выборный конгресс IWF пройдет 26—27 марта

Конгресс по конституционным реформам IWF намечен на 24—25 марта . Оба конгресса пройдут или в Лозанне, или в Стамбуле.

Во вторник стало известно, что исполком IWF решил сменить американку Урсулу Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже. В четверг Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.