Выборный конгресс IWF пройдет 26—27 марта
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выборный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоится
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Выборный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоится
Конгресс по конституционным реформам IWF намечен на
Во вторник стало известно, что исполком IWF решил сменить американку Урсулу Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже. В четверг Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.
Исполком IWF ранее утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего федерацию с 2000 года. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных