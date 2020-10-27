Международная федерация тяжелой атлетики создала комиссию по реформе и управлению

Председателем комиссии выбран австралиец Даррен Чарльз Кейн, который входит в юридический комитет Международной федерации плавания (FINA). Планируется, что все необходимые документы будут разработаны к 22 января 2021 года. Они должны быть направлены федерациям — членам IWF за два месяца до конгресса по реформе избирательной системы IWF, который запланирован на 24 марта 2021 года.