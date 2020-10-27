Международная федерация тяжелой атлетики создала комиссию по реформе и управлению

Председателем комиссии выбран австралиец Даррен Чарльз Кейн, который входит в юридический комитет Международной федерации плавания (FINA). Планируется, что все необходимые документы будут разработаны к 22 января 2021 года. Они должны быть направлены федерациям — членам IWF за два месяца до конгресса по реформе избирательной системы IWF, который запланирован на 24 марта 2021 года.
Кроме Кейна в состав комиссии вошли бывшая спортсменка, юрисконсульт Олимпийского комитета Панамы Дамарис Итсель Янг Аранда, бронзовый призер Олимпиады в беге на 400 м, вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) колумбийка Химена Рестрепо. Консультантом комиссии назначен Джеймс Карр из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также выражал озабоченность по поводу недостаточного реформирования устава федерации в свете предстоящих выборов ее президента.