Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Бавария
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Аякс
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
12«Зенит» начал сезон в Лиге чемпионов с поражения
17:22 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация тяжелой атлетики создала комиссию по реформе и управлению

ТАСС, 27 октября. Руководство Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) создало комиссию по реформе и управлению, которая будет отвечать за разработку нового устава организации. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Наверх

Председателем комиссии выбран австралиец Даррен Чарльз Кейн, который входит в юридический комитет Международной федерации плавания (FINA). Планируется, что все необходимые документы будут разработаны к 22 января 2021 года. Они должны быть направлены федерациям — членам IWF за два месяца до конгресса по реформе избирательной системы IWF, который запланирован на 24 марта 2021 года.

Кроме Кейна в состав комиссии вошли бывшая спортсменка, юрисконсульт Олимпийского комитета Панамы Дамарис Итсель Янг Аранда, бронзовый призер Олимпиады в беге на 400 м, вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) колумбийка Химена Рестрепо. Консультантом комиссии назначен Джеймс Карр из Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также выражал озабоченность по поводу недостаточного реформирования устава федерации в свете предстоящих выборов ее президента.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Когда вы выходите против меня, вы пытаетесь вытащить еду изо рта у моего ребенка"
Как «Локомотиву» не опозориться в матче с «Баварией»
Новую звезду Тутберидзе сравнивают с Медведевой. Но Аделия круче
Победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере аннулированы
Российские клубы против топ-команд в ЛЧ: главные ставки дня
Хабиб объявил, что поднялся на 1-е место в сводном рейтинге UFC
Павел Мамаев: Слуцкий для меня — пустое место, не уважаю его
Российская биатлонистка пояснила решение уйти в сборную Молдавии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь