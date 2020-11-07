Штангистка Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за незаконное участие в полумарафоне

Масхадова, родившаяся в Красноярске и до 2009 года выступавшая как Юлия Артемьева, является пятикратной чемпионкой России. Первый раз она была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в июне 2013 года. За повторное нарушение антидопинговых правил, случившееся практически сразу после того, как было отбыто первое наказание, спортсменка была отстранена от спорта на восемь лет до августа 2023 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Масхадова, будучи дисквалифицированной до 2023 года, вышла 7 января на старт Рождественского марафона в Красноярске, что является нарушением правил отбытия наказания. Она была дисквалифицирована на восемь лет, отсчет срока начнется на следующий день после завершения предыдущего отстранения», — сказал Петров.

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Согласно антидопинговым правилам лицо, отбывающее дисквалификацию, не имеет права в любом качестве (спортсмен, тренер, менеджер и т. д. ) принимать участие в соревнованиях по любому другому олимпийскому виду спорта.

Масхадова, которой 21 августа исполнилось 35 лет, пробежала красноярский Рождественский полумарафон — 2020 за 1 час 32 минуты 30 секунд и могла претендовать на победу в женском забеге, если бы ее результат не был оперативно аннулирован.