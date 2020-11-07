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14:23 (мск), источник: ТАСС

Штангистка Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за незаконное участие в полумарафоне

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Штангистка Амина Масхадова, ранее дисквалифицированная на восемь лет за употребление допинга, удлинила срок своего наказания вдвое из-за незаконного участия в красноярском Рождественском полумарафоне, который состоялся 7 января. Об этом ТАСС сообщил антидопинговый координатор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров.

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Масхадова, родившаяся в Красноярске и до 2009 года выступавшая как Юлия Артемьева, является пятикратной чемпионкой России. Первый раз она была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в июне 2013 года. За повторное нарушение антидопинговых правил, случившееся практически сразу после того, как было отбыто первое наказание, спортсменка была отстранена от спорта на восемь лет до августа 2023 года.

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«Масхадова, будучи дисквалифицированной до 2023 года, вышла 7 января на старт Рождественского марафона в Красноярске, что является нарушением правил отбытия наказания. Она была дисквалифицирована на восемь лет, отсчет срока начнется на следующий день после завершения предыдущего отстранения», — сказал Петров.

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Согласно антидопинговым правилам лицо, отбывающее дисквалификацию, не имеет права в любом качестве (спортсмен, тренер, менеджер и т. д.) принимать участие в соревнованиях по любому другому олимпийскому виду спорта.

Масхадова, которой 21 августа исполнилось 35 лет, пробежала красноярский Рождественский полумарафон — 2020 за 1 час 32 минуты 30 секунд и могла претендовать на победу в женском забеге, если бы ее результат не был оперативно аннулирован.

По данным портала Probeg.org, за период своей дисквалификации, начавшейся 12 августа 2015 года, Масхадова до красноярского полумарафона — 2020 принимала участие в 26 беговых соревнованиях (марафонах, полумарафонах, горных кроссах и забегах, трейлах и т. д.), а во время своей первой дисквалификации — как минимум в восьми.

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