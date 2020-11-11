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15:11 (мск), источник: ТАСС

В IWF предрекли смерть тяжелой атлетики в случае ее исключения из Олимпиады

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Возможное исключение тяжелой атлетики из олимпийской программы приведет к гибели этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Сэм Коффа.

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Источник: РИА "Новости"

«Что будет, если тяжелую атлетику исключат из Олимпийских игр? Это будет смертный приговор всей тяжелой атлетике, но мы стараемся этого всячески избежать. Если говорить о прошлом, то это то, с чем нам пришлось столкнуться. Это был трагический период, но в этих грехах виновны другие люди, которые больше не занимаются тяжелой атлетикой», — сказал Коффа.

«Мы не можем переписать историю, но можем извлечь из нее уроки. Сейчас вокруг тяжелой атлетики много плохих новостей, но есть и хорошие примеры: мы проводим реформы, в том числе в комитете по этике, в комитете по мониторингу, в комиссии спортсменов. Все это независимые люди. Каждый отдает себе отчет в том, что допинг — это плохо», — добавил он.

Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу Игр-2024.

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