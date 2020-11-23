Четыре российских штангиста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
ТАСС, 23 ноября. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 23 ноября. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Такое решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В число наказанных спортсменов вошли Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева.
У них аннулированы результаты с 2015 по 2019 год. Все они дисквалифицированы на четыре года. Срок дисквалификации Гришиной и Миронова отсчитывается с 21 мая 2020 года, Исмаевой и Тамазова — с 4 декабря 2019 года.
Также аннулированы результаты у Ильи Атнабаева (за 2015 год) и Олега Ивлева (с 2015 по 2017 год).