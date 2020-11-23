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16:27 (мск), источник: ТАСС

Четыре российских штангиста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 ноября. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Такое решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В число наказанных спортсменов вошли Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева.

У них аннулированы результаты с 2015 по 2019 год. Все они дисквалифицированы на четыре года. Срок дисквалификации Гришиной и Миронова отсчитывается с 21 мая 2020 года, Исмаевой и Тамазова — с 4 декабря 2019 года.

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Также аннулированы результаты у Ильи Атнабаева (за 2015 год) и Олега Ивлева (с 2015 по 2017 год).

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