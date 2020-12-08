В IWF верят, что реформы управления помогут тяжелой атлетике остаться в программе ОИ-2024

«Чистые тяжелоатлеты продолжают платить ужасно высокую цену за неадекватное управление и за тех немногих из ограниченного числа стран, кто попытались найти кратчайшие пути к успеху на Играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, — говорится в сообщении. — Благодаря помощи независимых экспертов, таких как наши партнеры из Международного агентства допинг-тестирования (ITA), мы уже реформировали антидопинговую работу, а теперь реформируем управление IWF. Мы верим, что сможем соответствовать критериям МОК, чтобы оставаться в программе Олимпийских игр в Париже, и даже достичь точки, в которой восстановим возможности тяжелой атлетики на Играх для нового поколения чистых спортсменов. Мы уже начали путь к радикальной реформе управления, но не должны питать иллюзий относительно масштабов необходимых изменений».