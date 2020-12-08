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08:09 (мск), источник: ТАСС

В IWF верят, что реформы управления помогут тяжелой атлетике остаться в программе ОИ-2024

ТАСС, 8 декабря. Масштабные реформы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на борьбу с допингом и изменения в управлении организацией, помогут этому виду спорта остаться в программе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение уменьшить квоту тяжелоатлетов на Олимпиаде 2024 года до 120 человек. В Токио она будет составлять 190 спортсменов.

«Чистые тяжелоатлеты продолжают платить ужасно высокую цену за неадекватное управление и за тех немногих из ограниченного числа стран, кто попытались найти кратчайшие пути к успеху на Играх 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, — говорится в сообщении. — Благодаря помощи независимых экспертов, таких как наши партнеры из Международного агентства допинг-тестирования (ITA), мы уже реформировали антидопинговую работу, а теперь реформируем управление IWF. Мы верим, что сможем соответствовать критериям МОК, чтобы оставаться в программе Олимпийских игр в Париже, и даже достичь точки, в которой восстановим возможности тяжелой атлетики на Играх для нового поколения чистых спортсменов. Мы уже начали путь к радикальной реформе управления, но не должны питать иллюзий относительно масштабов необходимых изменений».

МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр — 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна. МОК выразил обеспокоенность в связи с этим решением.

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