Чемпионка мира по тяжелой атлетике Каширина подозревается в допинговом нарушении

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Основанием для временного отстранения послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Каширина от комментариев отказалась.

В апреле Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило изучение базы, результатом стало открытие допинговых дел в отношении 298 российских спортсменов. На основе расследования WADA под временное отстранение или дисквалификацию ранее попал 21 российский тяжелоатлет. В их числе бронзовый призер Олимпиады 2012 года Руслан Албегов и чемпионка мира 2013 года Тима Туриева.

Кашириной 29 лет, в период с 2009 по 2019 год она завоевала пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала серебряным призером. Следующие Игры она была вынуждена пропустить — российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в олимпийском турнире на фоне допингового скандала.

В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

После Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в руководстве Федерации тяжелой атлетики России произошли изменения — Сергея Сырцова на посту президента организации сменил Максим Агапитов.