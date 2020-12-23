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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Семилетняя девочка поднимает штангу весом 80 кг. Её папа очень хочет вырастить чемпионку

Самая сильная девочка в мире не жалуется. Но скажет ли Рори спасибо отцу в будущем?

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В Канаде появилась восходящая звезда спорта. Семилетняя Рори ван Ульфт учится в школе Оттавы, но уже поражает весь мир своей силой, поднимая штангу весом 80 кг.

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Рори называют самой сильной девочкой на планете, ведь с такими результатами она может соревноваться чуть ли не со взрослыми. Но возникает вопрос, насколько это всё правильно и безопасно. Не издеваются ли родители над ребёнком ради сиюминутных успехов?

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«Самая сильная девочка, когда-либо жившая на земле»

Рост Рори всего 1 метр и 20 сантиметров, вес — меньше 30 кг, но это не мешает ей поднимать очень тяжёлые штанги. Канадка начала заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте пяти лет. Но в Канаде нет должного уровня конкуренции на детском и юношеском уровне, поэтому Рори выступала в США и стала чемпионкой в категории до 11 и до 13 лет на чемпионате страны. Впрочем, она бы превзошла и девочек более старших возрастных категорий.

У Рори уже есть многие атрибуты настоящей звезды. Например, она обожает татуировки. Пока это временные рисунки, но девочка не исключает, что в будущем изрисует всё своё тело. С ней работают врачи, менеджеры, которые следят за её здоровьем и формой. Однако главную роль в становлении девочки играет её отец Каван, который очень хочет вырастить чемпионку.

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«Я всегда говорю, что безопасность мой дочери — мой главный приоритет. Она прогрессирует и в гимнастике, и в тяжёлой атлетике, поднимает сумасшедшие веса. Основываясь на всех данных, можно смело заявить, что Рори — самая сильная семилетняя девочка на планете. Более того, она самая сильная семилетняя девочка, когда-либо жившая на земле», — отмечает гордый отец.

Результаты действительно впечатляют: Рори поднимает в рывке до 32 кг, в толчке — до 42 кг, приседает со штангой весом 61 кг и выполняет становую тягу с весом до 80 кг.

Её заставляют поднимать штангу?

Сама Рори в одной из интервью не стала скрывать, что больше любит заниматься гимнастикой, чем тягать штанги весом, в два с лишним раза превышающими её собственный.

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«Честно говоря, мне больше по душе гимнастика. По крайней мере там не надо поднимать какие-то штуки над головой. При этом мне нравится становиться сильнее с каждым днём. На соревнованиях я выхожу, очищаю свой мозг и добиваюсь результата», — объяснила девочка.

Рори не жалуется, но, похоже, и не наслаждается тем, что является самой сильной девочкой на планете. Очевидно, она куда больше любит гимнастику. А ещё, конечно, нельзя не заметить, что тяжёлая атлетика — не лучший вид спорта для маленькой девочки. Очевидно, она не может никак возразить своему папе, желающему вырастить тяжелоатлетку-суперзвезду. Но неизвестно, как работа с такими огромными для её возраста весами отразится на организме в будущем, и сможет ли Рори сказать своему папе спасибо за весьма необычное детство.

Будет здорово, если действительно вырастет чемпионка, а не инвалид.

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К слову, пока восходящая канадская звезда совершенно не мечтает ни о каких Олимпийских играх: «Такие вещи вообще не беспокоят меня. Честно говоря, мне наплевать на Олимпийские игры, мне не важно, выступлю ли я когда-то там или нет. Я просто хочу держать себя в форме и думать о конкретном весе», — совершенно по-взрослому отвечает семилетняя чемпионка.

Александр Говоров

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