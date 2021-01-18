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17:08 (мск), источник: ТАСС

Отстраненная штангистка Каширина вошла в список кандидатов в сборную России на 2021 год

ТАСС, 18 января. Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетика, серебряный призер Олимпиады Татьяна Каширина вошла в список кандидатов в состав сборной России на 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

В декабре стало известно, что Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях, поскольку подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Также в список вошли отстраненные из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил чемпионка мира Светлана Шимкова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Татьяна Алеева, серебряный призер континентального первенства Феликс Халибеков, Алексей Емельяненко.

Кашириной 29 лет, в период с 2009 по 2019 год она завоевала пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала серебряным призером. Следующие Игры она была вынуждена пропустить — российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в олимпийском турнире на фоне допингового скандала.

В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

После Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в руководстве Федерации тяжелой атлетики России произошли изменения — Сергея Сырцова на посту президента организации сменил Максим Агапитов.

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