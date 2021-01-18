Отстраненная штангистка Каширина вошла в список кандидатов в сборную России на 2021 год

В декабре стало известно, что Каширина временно отстранена от участия в соревнованиях, поскольку подозревается в нарушении антидопинговых правил на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Также в список вошли отстраненные из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил чемпионка мира Светлана Шимкова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Татьяна Алеева, серебряный призер континентального первенства Феликс Халибеков, Алексей Емельяненко.

Кашириной 29 лет, в период с 2009 по 2019 год она завоевала пять золотых и три серебряные медали чемпионатов мира, восемь раз побеждала на чемпионатах Европы. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне она стала серебряным призером. Следующие Игры она была вынуждена пропустить — российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в олимпийском турнире на фоне допингового скандала.

В 2006 году Каширина уже была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.