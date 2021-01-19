Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Казахстана отстранен за подмену анализов
ТАСС, 18 января. Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 18 января. Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
Согласно решению Международного агентства
Оба спортсмена выступают в весовой категории до 77 кг. Рагимов является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015), в 2013 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Каптари — чемпион Европы (2017).