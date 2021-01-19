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00:15 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Казахстана отстранен за подмену анализов

ТАСС, 18 января. Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов временно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Источник: AFP 2020

Согласно решению Международного агентства допинг-тестирования (ITA), 27-летний спортсмен подозревается в замене анализа мочи, сданного для допинг-пробы в 2016 году. По аналогичной причине на время расследования отстранен 31-летний румынский тяжелоатлет Думитру Каптари.

Оба спортсмена выступают в весовой категории до 77 кг. Рагимов является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015), в 2013 году он получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Каптари — чемпион Европы (2017).

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