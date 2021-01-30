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13:59 (мск), источник: ТАСС

Каширина не вошла в расширенный состав сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. В расширенный состав сборной России на апрельский чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве вошли 12 спортсменок. Как рассказал ТАСС главный тренер женской команды Геннадий Аниканов, в этот список не вошла многократная победительница европейских и мировых первенств Татьяна Каширина.

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Источник: РИА "Новости"

Расширенный состав женской сборной России на чемпионат Европы был сформирован по итогам кубка страны в Старом Осколе.

«На апрельском чемпионате Европы могут выступить десять спортсменок от одной страны, — сказал Аниканов. — Сейчас мы определились с 12 кандидатами в сборную России. Это Надежда Панова (весовая категория до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (обе — до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе — до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (обе — до 64 кг), Яна Сотиева и Анастасия Романова (обе — до 76 кг), Дарья Ахмерова и Дарья Рязанова (обе — до 87 кг). Татьяна Каширина не включена в расширенный состав по ряду причин».

Как ранее сообщал ТАСС, Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил и сейчас временно отстранена от соревнований.

«22 февраля в Рузе начнется двойной сбор у женской команды, а мужчины в это же время будут тренироваться в Сочи. Мероприятия продлятся до 2 апреля. По итогам сборов будут определены окончательные составы на чемпионат Европы», — заключил собеседник ТАСС.

Европейское первенство пройдет в Москве с 3 по 11 апреля.

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