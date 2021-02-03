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13:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каширина пропустит чемпионат Европы из-за вопросов со стороны ВАДА

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов 3 февраля сообщил о проблемах российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, из-за этого спортсменка не примет участия в чемпионате Европы.

«К сожалению, Каширина не выступит на чемпионате Европы. К ней есть определенные вопросы со стороны ВАДА, — цитирует “РИА Новости” Агапитова. — Она не участвовала в Кубке России в Старом Осколе, одном из отборочных турниров к чемпионату Европы. Пока мы не знаем, как завершится данная ситуация. Мы всегда рассчитываем на Каширину, но, к сожалению, ее шансы выступить на чемпионате Европы минимальны».

Каширина не выступала на Кубке России, который прошел в Старом Осколе с 25 января по 1 февраля. Это могло быть связано с тем, что Каширина временно отстранена от участия в сборах и соревнованиях из-за подозрений со стороны ВАДА в нарушении антидопинговых правил.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 3 по 11 апреля.

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