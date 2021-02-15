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14:20 (мск), источник: РБК

Шварценеггер назвал Юрия Власова великим атлетом и мыслителем

Тяжелоатлет Юрий Власов умер утром в субботу в возрасте 85 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал олимпийского чемпиона Юрия Власова, который умер 13 февраля, великим атлетом и мыслителем. Посвященные Власову слова Шварцнеггер написал в своем Twitter.

«Юрий Власов учил нас, что “невозможно” — это всего лишь слово. Он был первым человеком, поднявшим 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь говорить, что сделал себя сам», — написал Шварцнеггер.

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Также актер рассказал, что когда он познакомился с Власовым, то был потрясен. «Этот человек был не просто отличным атлетом — он был великим мыслителем: говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он сказал мне, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов», — отметил бывший губернатор Калифорнии.

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«Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, что каждый из нас сможет найти вдохновение в его истории. Мне повезло с ним познакомиться, и я буду очень скучать по нему. Мои мысли с его семьей», — написал Шварценеггер.

Юрий Власов умер утром в субботу в возрасте 85 лет. Власов стал олимпийским чемпионом в 1960 году в Риме, победив в тяжелой весовой категории. В 1964 году в Токио он стал серебряным призером Игр. За свою карьеру он установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. На Олимпийских играх в Риме и Токио он был знаменосцем советской делегации.

С 1959 года Власов занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год он возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР. С 1987-го по 1988-й — руководил Федерацией атлетической гимнастики (бодибилдинга) СССР.

В 1989 Власов начал свою политическую карьеру. С 1989 по 1991 год он был народным депутатом СССР, осенью 1989 года вышел из КПСС. В 1993 году Власов был избран в Государственную думу как независимый кандидат. В 1996 году баллотировался на пост президента России.

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