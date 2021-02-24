Румынская федерация тяжелой атлетики может быть отстранена из-за допинга

Просьба адресована независимой комиссии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая имеет право приостановить деятельность национальной федерации, члены которой нарушили антидопинговые правила.

Речь идет о пяти нарушениях, которые произошли в 2012 году. В допинг-пробах спортсменов были обнаружены анаболические стероиды. Четыре из них были выявлены у тяжелоатлетов, представлявших Румынию на летней Олимпиаде в Лондоне (Флорин Кроитору, Габриэль Синкраян, Рэзван Мартин и Роксана Кокос), в 2019 году. В ноябре 2020-го результаты спортсменов на Играх 2012 года были аннулированы.

«В соответствии со статьей 12 антидопинговых правил IWF, эти обстоятельства приводят к наложению санкций против RWF, которые могут достигать двух лет дисквалификации и штрафа», — говорится в заявлении ITA.

Кроитору на Играх 2012 года занял девятое место в весовой категории до 56 кг, Синкраян выступал в категории до 85 кг, Мартин выиграл бронзовую медаль, Кокос — серебряную (оба — до 69 кг). Пятым румынским тяжелоатлетом стал Мариус Данчу, дисквалифицированный в 2012 году.

Сокращение программы соревнований на Играх в Париже

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр — 2024 после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.