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09:26 (мск), источник: ТАСС

Румынская федерация тяжелой атлетики может быть отстранена из-за допинга

ТАСС, 24 февраля. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) просит ввести санкции в отношении Румынской федерации тяжелой атлетики (RWF) из-за массовых нарушений местными спортсменами антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ITA.

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Просьба адресована независимой комиссии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), которая имеет право приостановить деятельность национальной федерации, члены которой нарушили антидопинговые правила.

Речь идет о пяти нарушениях, которые произошли в 2012 году. В допинг-пробах спортсменов были обнаружены анаболические стероиды. Четыре из них были выявлены у тяжелоатлетов, представлявших Румынию на летней Олимпиаде в Лондоне (Флорин Кроитору, Габриэль Синкраян, Рэзван Мартин и Роксана Кокос), в 2019 году. В ноябре 2020-го результаты спортсменов на Играх 2012 года были аннулированы.

«В соответствии со статьей 12 антидопинговых правил IWF, эти обстоятельства приводят к наложению санкций против RWF, которые могут достигать двух лет дисквалификации и штрафа», — говорится в заявлении ITA.

Кроитору на Играх 2012 года занял девятое место в весовой категории до 56 кг, Синкраян выступал в категории до 85 кг, Мартин выиграл бронзовую медаль, Кокос — серебряную (оба — до 69 кг). Пятым румынским тяжелоатлетом стал Мариус Данчу, дисквалифицированный в 2012 году.

Сокращение программы соревнований на Играх в Париже

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сократить программу соревнований по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр — 2024 после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

Исполком IWF в октябре назначил исполняющим обязанности главы организации британца Майка Ирани. На этом посту он сменил американку Урсулу Папандреа, которая временно возглавила федерацию после ухода Аяна.

Выборы руководства IWF должны пройти 27 марта на конгрессе организации в Стамбуле. Кандидатом на пост вице-президента IWF является президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Также он значится в списке кандидатов на пост первого вице-президента организации.

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