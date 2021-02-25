Тяжелой атлетике пригрозили исключением из программы Олимпиады из-за допинг-скандалов

«Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы.