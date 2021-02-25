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01:26 (мск), источник: Sport24

Тяжелой атлетике пригрозили исключением из программы Олимпиады из-за допинг-скандалов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр из-за частых проблем спортсменов этого вида с допингом.

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Источник: Sport24

«Исполком очень обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), фиксируя отсутствие существенных изменений в системе управления. Один пункт, который касается антидопинговой работы, после вмешательства исполкома МОК все же был решен, однако множество других остались проигнорированы.

Если ситуация не изменится, исполком МОК будет рассматривать вопрос об исключении тяжелой атлетики из олимпийской программы Игр в Париже и последующих Олимпийских игр, — цитирует Баха ТАСС.

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