Олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике Сливенко временно отстранили из-за допинга

Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года. Отмечается, что обвинения основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории (LIMS).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2020 года объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям.

Сливенко 34 года. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг, спортсменка получила золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун.