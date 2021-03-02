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21:44 (мск), источник: ТАСС

Олимпийскую чемпионку по тяжелой атлетике Сливенко временно отстранили из-за допинга

ТАСС, 2 марта. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсменка отстранена с 1 марта 2021 года. Отмечается, что обвинения основаны на данных, полученных из базы московской лаборатории (LIMS).

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в апреле 2020 года объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям.

Сливенко 34 года. Она является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг, спортсменка получила золотую медаль после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун.

На ее счету также три золотые и одна серебряная медаль чемпионатов мира и шесть побед на чемпионатах Европы.

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