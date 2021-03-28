Три российских штангиста дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

В июне 2020 года IWF сообщила, что в пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.

Дисквалификация Евстюхиной уже завершилась, она была отстранена с 18 июня 2018 года по 18 июня 2020-го. Беджанян и Чен дисквалифицированы на четыре года, Беджанян — с 9 декабря 2017-го по 9 декабря 2021-го, Чен — с 15 ноября 2017-го по 15 ноября 2021-го.