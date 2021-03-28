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18:06 (мск), источник: ТАСС

Три российских штангиста дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил

ТАСС, 28 марта. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала российских штангистов Надежду Евстюхину, Давида Беджаняна и Олега Чена за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

В июне 2020 года IWF сообщила, что в пробах спортсменов обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона — вещество, относящееся к группе андрогенных анаболических стероидов.

Дисквалификация Евстюхиной уже завершилась, она была отстранена с 18 июня 2018 года по 18 июня 2020-го. Беджанян и Чен дисквалифицированы на четыре года, Беджанян — с 9 декабря 2017-го по 9 декабря 2021-го, Чен — с 15 ноября 2017-го по 15 ноября 2021-го.

Евстюхина является трехкратной чемпионкой мира, также она дважды завоевывала золото европейского первенства. Ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами Европы.

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