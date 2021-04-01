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20:04 (мск), источник: ТАСС

Максим Агапитов избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов избран на пост первого вице-президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборного конгресса, который проходит в Москве.

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Всего на этот пост претендовали четыре человека. Агапитов набрал 16 голосов.

Агапитов также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. Новым руководителем Европейской федерации тяжелой атлетики стал бывший генеральный секретарь организации турок Хасан Аккус, за которого отдали голоса большинство делегатов конгресса. Генеральным секретарем организации избран серб Милан Михайлович.

В связи с пандемией коронавируса, которая лишила некоторых делегатов возможности прибыть на конгресс в Москву, выборы проходили в смешанном формате: делегаты, непосредственно находящиеся на конгрессе, голосовали с помощью бумажных бюллетеней, а те, кто не смог прилететь в Россию, отдавали голоса в онлайн-режиме.

Агапитову 50 лет, он возглавляет ФТАР с ноября 2016 года, с мая 2017-го он также является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики.

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