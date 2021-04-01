IWF по рекомендации МОК внесла изменения в антидопинговые правила

Исполком IWF одобрил поправки к статье 12 антидопинговых правил. Теперь к федерации-члену IWF будут применены санкции при трех нарушениях антидопинговых правил спортсменами или членами организации в течение 12-месячного периода, а не при четырех, как было ранее. Кроме того, увеличена сумма штрафа за нарушения с 300 тысяч до 500 тысяч долларов.
Также IWF представила на утверждение МОК предлагаемые изменения в квалификационный олимпийский турнир, включая непредвиденные обстоятельства из-за пандемии. Конгресс IWF по конституционным реформам состоится 30 июня, он будет проходить в онлайн-режиме.
В апреле 2020 года исполком IWF утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего федерацию с 2000 года. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах. Временным главой IWF была назначена американка Урсула Папандреа.
В октябре прошлого года стало известно, что исполком IWF решил сменить Папандреа на Интарата Йодбангтоя из Таиланда на посту временно исполняющего обязанности главы организации, после чего МОК объявил, что обеспокоен сменой руководства в IWF, и выразил полную поддержку Папандреа и курсу реформ в федерации, инициированных ей. Согласно сообщению МОК, если курс реформ не будет продолжен, комитет готов рассмотреть вопрос о месте тяжелой атлетики в программе Олимпиад начиная с Игр-2024 в Париже. Позднее Йодбангтоя на посту врио президента IWF сменил британец Майкл Ирани.