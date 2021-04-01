IWF по рекомендации МОК внесла изменения в антидопинговые правила

Исполком IWF одобрил поправки к статье 12 антидопинговых правил. Теперь к федерации-члену IWF будут применены санкции при трех нарушениях антидопинговых правил спортсменами или членами организации в течение 12-месячного периода, а не при четырех, как было ранее. Кроме того, увеличена сумма штрафа за нарушения с 300 тысяч до 500 тысяч долларов.

Также IWF представила на утверждение МОК предлагаемые изменения в квалификационный олимпийский турнир, включая непредвиденные обстоятельства из-за пандемии. Конгресс IWF по конституционным реформам состоится 30 июня, он будет проходить в онлайн-режиме.

В апреле 2020 года исполком IWF утвердил отставку Тамаша Аяна, возглавлявшего федерацию с 2000 года. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах. Временным главой IWF была назначена американка Урсула Папандреа.