Долгий путь на ЧЕ в Москве: штангисты с 4-й попытки выйдут на помост

Турнир был отложен на июнь 2020 года, потом на октябрь-ноябрь, а в итоге оказался сдвинут на весну нынешнего года. Чемпионат пройдет с 3 по 11 апреля во дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсмены разыграют комплекты наград в 10 мужских и 10 женских весовых категориях.

«Мы рассчитываем на высокие результаты в каждой весовой категории, где будут выступать наши спортсмены, — заявил РИА Новости президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. — Будем до конца бороться за лучшие результаты и призовые места. И обязательно — за место в тройке по итогам общекомандного зачета. И, конечно же, мы рассчитываем на золотые медали».

С надеждами на успех

На помост в состязаниях женщин выйдут Кристина Соболь (весовая категория до 49 килограммов), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё, Александра Козлова (обе — до 59 кг), Анастасия Анзорова, Яна Кондрашова (обе — до 64 кг), Анастасия Романова, Яна Сотиева (обе — до 76 кг), Дарья Рязанова и Дарья Ахмерова (обе — до 87 кг).

У мужчин в состав включены Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Артур Бабаян, Георгий Купцов (оба — до 96 кг), Федор Петров (до 102 кг), Тимур Наниев, Хас-Магомед Балаев (оба — до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг). Запасные участники — Кристина Новицкая (до 55 кг) и Александр Кибанов (до 102 кг).

Самая титулованная российская штангистка, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, многократная чемпионка мира и Европы Татьяна Каширина не выступит в Москве. Это связано с тем, что к спортсменке есть вопросы у Всемирного антидопингового агентства (WADA). Каширина не участвовала в Кубке России, который прошел в январе-феврале и являлся отборочном на чемпионат Европы. Россиянка ранее была временно отстранена от участия в сборах и соревнованиях из-за подозрений WADA.

Точка отсчета — победа в Грузии

На предыдущем чемпионате Европы, проходившем в 2019 году в Батуми, россияне завоевали три золотые медали, пять серебряных и три бронзовые, выиграв командный зачет турнира. В первую пятерку также вошли сборные Белоруссии (3, 2, 3), Армении (2, 1, 2), Румынии (2, 1, 1) и Италии (2, 0, 1). Победителями турнира стали и штангисты из Грузии, Болгарии, Турции, Украины, Латвии, Польши, Франции и Греции. На счету представителей этих стран по одной награде высшего достоинства.

Золотые медали сборной России принесли Романова (выступавшая в категории до 71 килограмма), Ксения Пасхина (до 87 кг) и Татьяна Каширина (свыше 87 кг). Серебряными призерами стали Егор Климонов (до 96 кг), Соболь (до 49 кг), Ершова (до 55 кг), Татьяна Алеева (до 59 кг) и Диана Мстиева (до 87 кг). Бронзу завоевали Новицкая (до 55 кг), Козлова (до 59 кг) и Родион Бочков (до 109 кг).

С верой в команду

Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов заявил агентству, что рассчитывает минимум на два первых места. «Мы будем бороться за высокие командные места и обязаны быть в первой тройке, — сказал Аниканов. — У нас серьезные конкуренты и, прежде всего, это сильные сборные Украины и Польши. Рассчитываем выиграть две золотые медали, как минимум. Основные надежды на победу связаны с весовыми категориями до 49, 76 и 87 килограммов. И если это получится сделать, то будет неплохо. Первые номера команды в своих категориях в любом случае будут претендовать на медали различного достоинства».