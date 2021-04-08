Штангистка Сотиева стала второй на чемпионате Европы, Романова — третья

29-летняя Романова является бронзовым призером чемпионата мира — 2015 и обладательницей двух золотых наград европейских первенств. На январском Кубке России в Старом Осколе она заняла второе место с результатом 239 кг (109+130), победила тогда 18-летняя Яна Сотиева — 240 кг (107+133). На чемпионате Европы — 2019 в Батуми победу в весовой категории до 76 кг праздновала представительница Белоруссии Дарья Наумова (242). Романова была тогда лучше остальных соперниц в категории до 71 кг.