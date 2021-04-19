IWF открыла дело против Киреева за нарушение антидопинговых правил

Обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на расследованиях по поводу манипуляций данными базы московской антидопинговой лаборатории, которые были проведены департаментом разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Ричардом Маклареном.

Разбирательством занимается Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от лица IWF.

В августе 2019 года Федерация тяжелой атлетики России уже дисквалифицировала Киреева на четыре года года за нарушение антидопинговых правил, срок его отстранения начинался со 2 июля 2019 года.