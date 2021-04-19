IWF открыла дело против Киреева за нарушение антидопинговых правил

Обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на расследованиях по поводу манипуляций данными базы московской антидопинговой лаборатории, которые были проведены департаментом разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Ричардом Маклареном.
Разбирательством занимается Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от лица IWF.
В августе 2019 года Федерация тяжелой атлетики России уже дисквалифицировала Киреева на четыре года года за нарушение антидопинговых правил, срок его отстранения начинался со 2 июля 2019 года.
Киреев завоевал серебро на чемпионате Европы в 2013 году в Тиране (Албания) в весовой категории до 94 кг, также 33-летний спортсмен дважды выигрывал чемпионат России (2011, 2012), один раз завоевал золото Универсиады (2011).