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15:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IWF открыла дело против Киреева за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) открыла дело против российского штангиста Рината Киреева за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

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Обвинения в нарушении антидопинговых правил основаны на расследованиях по поводу манипуляций данными базы московской антидопинговой лаборатории, которые были проведены департаментом разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Ричардом Маклареном.

Разбирательством занимается Международное агентство допинг-тестирования (ITA) от лица IWF.

В августе 2019 года Федерация тяжелой атлетики России уже дисквалифицировала Киреева на четыре года года за нарушение антидопинговых правил, срок его отстранения начинался со 2 июля 2019 года.

Киреев завоевал серебро на чемпионате Европы в 2013 году в Тиране (Албания) в весовой категории до 94 кг, также 33-летний спортсмен дважды выигрывал чемпионат России (2011, 2012), один раз завоевал золото Универсиады (2011).

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