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11:56 (мск), источник: ТАСС

Украинский тяжелоатлет Чумак обвиняется в попытке подкупа допинг-офицера

ТАСС, 5 июня. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвиняет украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

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Также обвинения были предъявлены тренеру украинского спортсмена Михаилу Мацехе.

Согласно данным ITA, Чумак обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения допинг-контроля, а также в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Мацехе были предъявлены обвинения в соучастии или попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.

Обвиняемые временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.

Чумаку 30 лет, он является трехкратным чемпионом Европы (2017, 2019, 2021), а также семикратным чемпионом Украины.

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