Украинский тяжелоатлет Чумак обвиняется в попытке подкупа допинг-офицера
ТАСС, 5 июня. Международное агентство
ТАСС, 5 июня. Международное агентство
Также обвинения были предъявлены тренеру украинского спортсмена Михаилу Мацехе.
Согласно данным ITA, Чумак обвиняется в использовании или попытке использования запрещенной субстанции, в уклонении от сдачи пробы и отказа от прохождения
Обвиняемые временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.
Чумаку 30 лет, он является трехкратным чемпионом Европы (2017, 2019, 2021), а также семикратным чемпионом Украины.