Федерация тяжёлой атлетики Румынии отстранена на год из-за допинга у спортсменов

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами — членами FRH», — говорится в пресс-релизе IWF.

Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведённой Международным олимпийским комитетом (МОК).