Федерация тяжёлой атлетики Румынии отстранена на год из-за допинга у спортсменов
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжёлой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил.
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) приняла решение на год отстранить Румынскую федерацию тяжёлой атлетики (FRH) за нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает
«Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH от международных соревнований на один год в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами — членами FRH», — говорится в
Напомним, в 2012 году в крови пяти румынских атлетов были обнаружены анаболические стероиды. Результаты тестов были оглашены в 2019 году в рамках программы повторного анализа
Решение IWF может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Приостановление деятельности может быть условно отменено через 8 месяцев, если FRH выполнит ряд критериев для частичного восстановления.