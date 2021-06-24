Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
12:21 (мск), источник: Матч ТВ

20 российским штангистам выдвинуты обвинения на основе данных московской антидопинговой лаборатории

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выдвинуло обвинения 20 российским тяжелоатлетам в нарушении антидопинговых правил на основании данных московской лаборатории (LIMS).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в отчете с результатами расследования с 2009 по 2019 год, опубликованном на сайте организации.

Отстранены 12 российских штангистов. В их числе двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) — на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) — на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

В отношении восьми россиян расследование продолжается. Речь о двукратном чемпионе Европы Андрее Деманове (94 и 105 кг), Ринате Кирееве (94 кг), Арсене Бораганове (77 кг), Феликсе Халибекове (62 кг), чемпионке мира Светлане Шимковой (69 кг), Татьяне Алеевой (63 кг), Екатерине Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионке, трехкратной чемпионке мира и шестикратной чемпионки Европы Оксане Сливенко (69 кг).

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных московской лаборатории. Соответствующая информация была передана в международные федерации по видам спорта, которые и должны принять решения по конкретным атлетам.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
Мбаппе снова в восторге от встречи с Роналду — кумиром детства
Речь капитана сборной Венгрии Салаи перед Евро — мощь! (видео)
В Госдуме предложили организовать матч между Россией и Украиной
Два игрока сборной России попали в топ-100 лучших на Евро
Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й добавленной минуте
Миха Мевля покинет «Сочи». У игрока есть предложения из Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь