20 российским штангистам выдвинуты обвинения на основе данных московской антидопинговой лаборатории

Об этом говорится в отчете с результатами расследования с 2009 по 2019 год, опубликованном на сайте организации.

Отстранены 12 российских штангистов. В их числе двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады в категории свыше 105 кг Руслан Албегов, двукратный чемпион Европы Олег Чен (69 кг), Егор Климонов (96 кг), чемпионка мира и Европы Тима Туриева (63 кг), двукратный чемпион Европы Давид Беджанян (105 кг), Чингиз Могушков (свыше 105 кг), чемпион Европы Адам Малигов (94 кг), Магомед Абуев (свыше 105 кг) и Юлия Коновалова (75 кг) — на четыре года, трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (75 кг) — на два года, Максим Шейко и Дмитрий Лапиков (оба — 105 кг) — на шесть и восемь лет соответственно.

В отношении восьми россиян расследование продолжается. Речь о двукратном чемпионе Европы Андрее Деманове (94 и 105 кг), Ринате Кирееве (94 кг), Арсене Бораганове (77 кг), Феликсе Халибекове (62 кг), чемпионке мира Светлане Шимковой (69 кг), Татьяне Алеевой (63 кг), Екатерине Катиной (96 кг) и олимпийской чемпионке, трехкратной чемпионке мира и шестикратной чемпионки Европы Оксане Сливенко (69 кг).