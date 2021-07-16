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12:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны подробности исчезновения угандийского тяжелоатлета в Японии

Стали известны подробности пропажи 20-летнего спортсмена из Уганды, который приехал в Японию для участия в Олимпиаде в Токио, информирует Kyodo.

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Источник: Reuters

По информации мэрии города, тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко последний раз видели в отеле полпервого ночи в пятницу.

В тот же день в полдень он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус. Спортсмена в его комнате не оказалось. Тогда о пропаже было сообщено в полицию.

Администрация японского города Идзумисано (префектура Осака) вместе с полицией ведет поиски Сэкитолеко.

«В настоящее время предпринимаются все возможные усилия для поиска пропавшего», — говорится в заявлении мэрии.

Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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