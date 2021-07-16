Стали известны подробности исчезновения угандийского тяжелоатлета в Японии
Стали известны подробности пропажи 20-летнего спортсмена из Уганды, который приехал в Японию для участия в Олимпиаде в Токио, информирует Kyodo.
Стали известны подробности пропажи 20-летнего спортсмена из Уганды, который приехал в Японию для участия в Олимпиаде в Токио, информирует Kyodo.
По информации мэрии города, тяжелоатлета Джулиуса Сэкитолеко последний раз видели в отеле полпервого ночи в пятницу.
В тот же день в полдень он не явился на ежедневное
Администрация японского города Идзумисано (префектура Осака) вместе с полицией ведет поиски Сэкитолеко.
«В настоящее время предпринимаются все возможные усилия для поиска пропавшего», — говорится в заявлении мэрии.
Ранее в олимпийской сборной Уганды был выявлен случай коронавируса. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.