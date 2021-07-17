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15:45 (мск), источник: Матч ТВ

«Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований». Президент МОК оценил участие на Олимпиаде спортсмена-трансгендера

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал участие в Олимпиаде первого трансгендерного спортсмена.

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Источник: AFP 2021

«Квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, и вы не можете их поменять по ходу соревнований. МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека», — сказал Бах.

Новую Зеландию на Играх представит 43-летняя штангистка Лорел Хаббард, которая до 2013 года была мужчиной. Она будет выступать в категории до 87 кг.

В январе 2016 года медицинский комитет МОК рекомендовал допускать спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпийских играх, даже если они не проводили операцию по смене пола. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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