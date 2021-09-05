Российский тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года, сообщает пресс-служба организации.

36-летний Аккаев наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.

Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год.