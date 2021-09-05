Российский тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Хаджимурата Аккаева до 2035 года, сообщает
36-летний Аккаев наказан за нарушение двух пунктов антидопингового регламента IWF, в которых говорится о запрете на участие в соревнованиях во время отбытия срока отстранения.
Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год.
В 2017 году в результате повторного анализа