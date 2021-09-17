Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Все события
Фоторепортажи
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Казахстанский тяжелоатлет умер в возрасте 25 лет

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался в возрасте 25 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжёлой атлетики Республики Казахстан.

Наверх

«Сегодня ночью ушёл из жизни талантливый спортсмен — тяжелоатлет Альберт Линдер. Чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана, Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу. Коллектив Федерации тяжёлой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена. Альберту Линдеру было 25 лет», — отмечается в сообщении федерации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина смерти спортсмена не называется. В активе Линдера также победа на юношеском чемпионате мира 2013 года и чемпионате Азии 2017 года.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Курьезы и шедевры: лучшие моменты старта еврокубков
Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА
В «Спартаке» объяснили несостоявшиеся переходы трех игроков
Бубнов назвал чудом ничью «Локомотива» в матче с «Марселем»
Защитник сборной Украины сломал череп в матче Лиги конференций
Футболист забил дебютный гол в ЛЧ и после этого потерял отца
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь