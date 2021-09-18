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00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач дисквалифицирован за подсылку «двойников» атлетов на допинг-тесты

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Врач Дорин Балмус из Молдавской федерации тяжелой атлетики дисквалифицирован пожизненно за то, что приводил «двойников» спортсменов на сдачу допинг-тестов, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Источник: РИА "Новости"
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Инцидент с нарушением антидопинговых правил произошел в ноябре 2015 года. Балмус, который представлял трех молдавских тяжелоатлетов — Юрия Булата, Геннадия Дудогло и Артема Пипу, прислал на допинг-тест «двойников» спортсменов. Подмена была обнаружена после проведения анализа ДНК, сделанного департаментом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Впоследствии все трое штангистов провалили допинг-тесты и получили дисквалификации не только за использование запрещенных препаратов, но и за подмену допинг-проб.

Признание врача в отправке на допинг-тест «двойников» было запечатлено в документальном фильме немецкого телеканала ARD, который вышел 5 января 2020 года.

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