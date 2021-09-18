Врач дисквалифицирован за подсылку «двойников» атлетов на допинг-тесты

Инцидент с нарушением антидопинговых правил произошел в ноябре 2015 года. Балмус, который представлял трех молдавских тяжелоатлетов — Юрия Булата, Геннадия Дудогло и Артема Пипу, прислал на допинг-тест «двойников» спортсменов. Подмена была обнаружена после проведения анализа ДНК, сделанного департаментом расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Впоследствии все трое штангистов провалили допинг-тесты и получили дисквалификации не только за использование запрещенных препаратов, но и за подмену допинг-проб.