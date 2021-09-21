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10:28 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по тяжелой атлетике в 2022 году пройдет в Хабаровске

Турнир запланирован на период с 4 по 13 июля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Хабаровск станет местом проведения чемпионата России по тяжелой атлетике 2022 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Предолимпийский чемпионат России проходил в июне 2021 года в Ханты-Мансийске, годом ранее взрослое национальное первенство принимал Грозный.

«Следующий чемпионат страны уже стоит в нашем календаре, он должен пройти в Хабаровске», — сказал Агапитов.

Согласно календарю, главный национальный турнир должен пройти с 4 по 13 июля 2022 года. Он станет основным этапом отбора в состав сборной на октябрьский чемпионат мира в Китае.

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