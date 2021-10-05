Федерация тяжелой атлетики Казахстана ответила на волнующие вопросы о смерти Линдера

17 сентября Федерация тяжелой атлетики Казахстана сообщила короткую новость о смерти Альберта Линдера в возрасте 25 лет. После возможной причиной смерти назвали самоубийство.

25 сентября известные казахстанские тяжелоатлеты вместе с братом Линдера — Семеном собрали пресс-конференцию, где рассказали о возможных причинах смерти и проблемах тяжелой атлетики в Казахстане с которыми столкнулся и Альберту.

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Основными проблемами, по словам тяжелоатлетов, стали: физическое и моральное давление на спортсменов, отъем денег, наличие любимчиков и неугодных спортсменов, применение допинг-контроля как средства борьбы с несогласными, легионеры и недоверие спортсменов к тренерскому штабу.

Федерация попыталась ответить на все вопросы журналистам Sputnik.kz. Пересказываем суть.

О физическом и моральном давлении, об отъеме денег

«Ранее в федерацию с подобными обвинениями и жалобами о применении физической силы тренерами по отношению к спортсменам, физическом и психологическом насилии, об отъеме денег никто из спортсменов не обращался.



Федерация взяла это дело на контроль и начала внутреннее расследование по каждому обвинению. В рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба национальной сборной Казахстана мы создали комиссию, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта».

О включении Подобедовой в состав комиссии

Ранее Светлана Подобедова сама была уличена в применении допинга и была замужем за братом Сергея Седова (отстраненного от работы тренера Линдера).

«Подобедова включена в состав комиссии по расследованию по нескольким причинам: во-первых, она титулованная спортсменка, которая много лет провела в профессиональном спорте и прекрасно знает так называемую “кухню” тяжелой атлетики. Во-вторых, Светлана является членом Союза спортсменов.



Касательно ее личной жизни, то с Владимиром Седовым она развелась в 2015 году, и никаких родственных связей ни с Владимиром, ни с его братом Сергеем Седовым на сегодняшний день не имеет».

О наличии угодных и неугодных спортсменов

«Количество мест в национальной сборной по тяжелой атлетике ограничено. На наш спорт выделено всего 30 штатных единиц. Члены сборной заключают договоры о спортивной деятельности с Национальным олимпийским комитетом сроком на один год.



В рамках этих договоров атлеты должны заниматься спортом и показывать лучший конкурентоспособный результат. К тому же эти результаты должны быть сопоставимы с международным рейтингом».

О применении допинг-контроля в качестве инструмента борьбы с несогласными

«Каждый случай обнаружения допинга рассматривается нами на заседании дисциплинарной комиссии Федерации. На сегодняшний день состав сборной полностью обновлен, как в части атлетов, так и в части тренеров».

Об Алексее Ни

Атлеты упоминали, что бывший главный тренер сборной Казахстана Алексей Ни серьезно давил на спортсменов. Психологический фактор считают одним из фатальных в смерти Линдера.

«Что касается Алексея Ни, то он ушел с поста главного тренера сборной в ноябре 2016 года, сейчас он не работает в федерации и в том числе не работает с национальной сборной».

О легионерах

«На сегодняшний день в сборную не привлекаются легионеры. Команда укомплектована полностью казахстанскими атлетами».

О пенсии спортсменам

Илья Ильин после смерти Линдера призвал обратить внимание на проблему тяжелоатлетов, остающихся без какой-либо помощи после окончания карьеры.

«В Казахстане профессиональные спортсмены могут претендовать на пожизненную пенсию, но для этого стаж их работы должен быть не менее двадцати лет. Федерация намерена принять участие во внесении изменений в закон о спорте, где выступит с инициативой уменьшить этот срок.



Важно понимать, что федерация не имеет возможности заниматься дальнейшим трудоустройством атлетов, которые завершают карьеру. Задачи Федерации — развитие спорта в стране, организация тренировочного процесса, поддержка национальной сборной команды, представление наших интересов в Международной и Азиатской федерациях и прочее. Однако мы всегда открыты для наших нынешних и бывших спортсменов и с радостью оказываем им посильную помощь, когда есть возможность».