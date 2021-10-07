Бронзовый призёр ЧР по тяжёлой атлетике дисквалифицирован на 4 года за допинг

32-летний спортсмен получил бан за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена — Прим. «Чемпионата»).

Отметим, что Бондаренко является бронзовым призёром чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 19 мая 2020 года.