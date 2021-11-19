Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Нижний Новгород
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Атлетик
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Каролина
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Калгари
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Нью-Джерси
41
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
13:27 (мск), источник: РБК

Олимпийскую чемпионку из России в третий раз заподозрили в допинге

Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

В пробе Сливенко, взятой во время победного для нее чемпионата Европы 2012 года, обнаружены анаболические стероиды. Аналогичные запрещенные вещества также нашли в крови еще 12 спортсменов в ходе перепроверки проб с ЧМ-2012. Изначально пробы Сливенко были отмечены как «отрицательные» после проверки в 2012 году.

«В связи с улучшением методов обнаружения ITA запросила в 2021 году повторный анализ, который выявил несколько запрещенных анаболических стероидов. Дальнейшие анализы проводила лаборатория Кельна, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством», — говорится в сообщении ITA.

Все подозреваемые уведомлены о результатах и временно отстранены, у них есть право запросить анализ пробы В.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сливенко получила золото Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. Она является единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжелой атлетики. В 2012 году россиянка из-за травмы отказалась от участия на Олимпиаде в Лондоне незадолго до старта.

На счету 34-летней Сливенко также три золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы. В 2014 году она завершила карьеру.

В 2018—2020 годах она уже была дисквалифицирована за допинг. В марте 2021 года Сливенко была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS).

В июне 12 российских штангистов отстранили за допинг на основе базы данных LIMS. Ранее из-за массовых допинг-скандалов российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016.

Читайте также
 Названо самое страшное последствие из-за ревакцинации от COVID-19
Реакция Кремля на предложение США не признавать Путина президентом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь