Олимпийскую чемпионку из России в третий раз заподозрили в допинге
Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике Оксана Сливенко подозревается в употреблении допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В пробе Сливенко, взятой во время победного для нее чемпионата Европы 2012 года, обнаружены анаболические стероиды. Аналогичные запрещенные вещества также нашли в крови еще 12 спортсменов в ходе перепроверки проб с ЧМ-2012. Изначально пробы Сливенко были отмечены как «отрицательные» после проверки в 2012 году.
«В связи с улучшением методов обнаружения ITA запросила в 2021 году повторный анализ, который выявил несколько запрещенных анаболических стероидов. Дальнейшие анализы проводила лаборатория Кельна, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством», — говорится в сообщении ITA.
Все подозреваемые уведомлены о результатах и временно отстранены, у них есть право запросить анализ пробы В.
Сливенко получила золото Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. Она является единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжелой атлетики. В 2012 году россиянка из-за травмы отказалась от участия на Олимпиаде в Лондоне незадолго до старта.
В 2018—2020 годах она уже была дисквалифицирована за допинг. В марте 2021 года Сливенко была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS).
В июне 12 российских штангистов отстранили за допинг на основе базы данных LIMS. Ранее из-за массовых допинг-скандалов российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016.