Олимпийскую чемпионку из России в третий раз заподозрили в допинге

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В пробе Сливенко, взятой во время победного для нее чемпионата Европы 2012 года, обнаружены анаболические стероиды. Аналогичные запрещенные вещества также нашли в крови еще 12 спортсменов в ходе перепроверки проб с ЧМ-2012. Изначально пробы Сливенко были отмечены как «отрицательные» после проверки в 2012 году.

«В связи с улучшением методов обнаружения ITA запросила в 2021 году повторный анализ, который выявил несколько запрещенных анаболических стероидов. Дальнейшие анализы проводила лаборатория Кельна, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством», — говорится в сообщении ITA.

Все подозреваемые уведомлены о результатах и временно отстранены, у них есть право запросить анализ пробы В.

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Сливенко получила золото Олимпиады-2008 в весовой категории до 69 кг после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун. Она является единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжелой атлетики. В 2012 году россиянка из-за травмы отказалась от участия на Олимпиаде в Лондоне незадолго до старта.

На счету 34-летней Сливенко также три золотые и одна серебряная медали чемпионатов мира, шесть побед на чемпионатах Европы. В 2014 году она завершила карьеру.

В 2018—2020 годах она уже была дисквалифицирована за допинг. В марте 2021 года Сливенко была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS).