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21:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка Сливенко дисквалифицирована на два года за допинг

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Олимпийскую чемпионку 2008 года по тяжелой атлетике россиянку Оксану Сливенко дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Источник: Спорт РИА Новости

Дисквалификация Сливенко отсчитывается с 1 марта 2021 года, ее результаты с 1 марта 2012 года аннулированы. Отмечается, что россиянка не стала опротестовывать решение ITA.

Помимо Сливенко, дисквалифицированы российские штангисты Светлана Шимкова и Ринат Киреев. Спортсмены отстранены на основе перепроверки базы данных московской лаборатории. В их допинг-пробах обнаружены один или несколько запрещенных анаболических стероидов.

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Шимкова отстранена на два года (с 16 октября 2020 года по 15 октября 2022 года), ее результаты с 8 мая 2012 года аннулированы. Киреев был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с мая 2019 года, его отстранение длится до сих пор, в связи с чем ITA не стало применять к нему дополнительные санкции, кроме аннулирования результатов с 9 февраля 2012 года.

Федерация тяжелой атлетики России в декабре 2020 года сообщила, что Сливенко признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года с февраля 2018 года. В начале марта IWF временно отстранила Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Расследование в отношении 34-летней россиянки было основано на данных московской антидопинговой лаборатории и информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ITA.

Сливенко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, но из-за дисквалификации китаянки Лю Чуньхун была признана победительницей и получила золотую медаль, став единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжелой атлетики.

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