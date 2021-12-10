Олимпийская чемпионка Сливенко дисквалифицирована на два года за допинг

Дисквалификация Сливенко отсчитывается с 1 марта 2021 года, ее результаты с 1 марта 2012 года аннулированы. Отмечается, что россиянка не стала опротестовывать решение ITA.
Помимо Сливенко, дисквалифицированы российские штангисты Светлана Шимкова и Ринат Киреев. Спортсмены отстранены на основе перепроверки базы данных московской лаборатории. В их допинг-пробах обнаружены один или несколько запрещенных анаболических стероидов.
Шимкова отстранена на два года (с 16 октября 2020 года по 15 октября 2022 года), ее результаты с 8 мая 2012 года аннулированы. Киреев был дисквалифицирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с мая 2019 года, его отстранение длится до сих пор, в связи с чем ITA не стало применять к нему дополнительные санкции, кроме аннулирования результатов с 9 февраля 2012 года.
Федерация тяжелой атлетики России в декабре 2020 года сообщила, что Сливенко признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года с февраля 2018 года. В начале марта IWF временно отстранила Сливенко по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Расследование в отношении 34-летней россиянки было основано на данных московской антидопинговой лаборатории и информации Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ITA.
Сливенко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, но из-за дисквалификации китаянки Лю Чуньхун была признана победительницей и получила золотую медаль, став единственной олимпийской чемпионкой в истории российской женской тяжелой атлетики.