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21:26 (мск), источник: Sport24

17-летний болгарин выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике, установив мировой рекорд

Болгарский штангист Карлос Насар завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 81 килограмма.

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В рывке 17-летний спортсмен показал второй результат, подняв 166 кг. В толчке он стал первым, установив мировой рекорд — 208 кг, а также улучшил предыдущее мировое достижение по сумме попыток — 374 кг.

Второе место занял иранец Мирмустафа Джавади (367 кг), бронза на счету Марина Робу из Молдавии (363 кг).

Еще один представитель России Вячеслав Яркин стал шестым.

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