17-летний болгарин выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике, установив мировой рекорд
Болгарский штангист Карлос Насар завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 81 килограмма.
Болгарский штангист Карлос Насар завоевал золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 81 килограмма.
В рывке 17-летний спортсмен показал второй результат, подняв 166 кг. В толчке он стал первым, установив мировой рекорд — 208 кг, а также улучшил предыдущее мировое достижение по сумме попыток — 374 кг.
Второе место занял иранец Мирмустафа Джавади (367 кг), бронза на счету Марина Робу из Молдавии (363 кг).
Еще один представитель России Вячеслав Яркин стал шестым.