Российскую штангистку Те признали чемпионкой Европы после дисквалификации Костовой

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) официально признала россиянку Ольгу Тё чемпионкой Европы 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

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Чемпионат Европы 2021 года проходил в апреле в Москве, Тё тогда завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 59 кг, уступив один килограмм представительнице Азербайджана Боянке Костовой. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировала результаты ее выступлений, в том числе на ЧЕ-2021. Согласно правилам вакантная золотая награда должна достаться спортсмену, ставшему вторым.

«Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы, — сказал Кишкин. — Ждем, когда Боянка Костова вернет медаль международной федерации, а та, в свою очередь, передаст ее нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвертой, — бронзу. Я на днях разговаривал с генеральным секретарем европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге».