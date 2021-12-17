Российские тяжелоатлеты завоевали три медали на чемпионате мира

Российская команда заняла 22-е место в общем зачете мирового первенства. Обладателями бронзовых наград стали Ольга Тё в весовой категории до 59 кг, Яна Сотиева (76 кг) и Зульфат Гараев (67 кг). Первыми в общем зачете стали спортсмены из Южной Кореи (4 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали), далее расположились команды Узбекистана (2−3−0) и Таиланда (2−2−1).

Читайте также Российскую штангистку признали чемпионкой Европы

В рамках чемпионата мира было разыграно 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана.