Умер победитель Олимпиады 1980 года штангист Виктор Мазин

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин, — говорится в сообщении. — Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами».

Мазин родился 18 июня 1954 в селе Черновские Копи Читинской области, после окончания профтехучилища работал на шахте. С детства увлекался спортом, принимал участие во всесоюзных соревнованиях по тяжелой атлетике. Победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занял второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и стал чемпионом страны 1980 года.