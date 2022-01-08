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14:01 (мск), источник: ТАСС

Умер победитель Олимпиады 1980 года штангист Виктор Мазин

Ему было 67 лет.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

«8 января ушел из жизни советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Мазин, — говорится в сообщении. — Тяжелая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Виктора Ивановича. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубокие соболезнования родным и друзьям. Нет таких слов, которые вернут вам близкого человека. Скорбим вместе с вами».

Мазин родился 18 июня 1954 в селе Черновские Копи Читинской области, после окончания профтехучилища работал на шахте. С детства увлекался спортом, принимал участие во всесоюзных соревнованиях по тяжелой атлетике. Победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занял второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и стал чемпионом страны 1980 года.

В 1980 году он стал победителем Олимпиады в Москве и чемпионата мира, который проходил в рамках Игр, в весовой категории до 60 кг. Тогда он установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).

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