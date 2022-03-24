Казахского штангиста поймали на подмене допинг-проб. Он трижды сдавал чужие анализы и выиграл Олимпиаду

К сожалению, штанга и допинг стали практически синонимами, очередные дисквалификации в этом виде вряд ли тянут даже на отдельную новость. Но у олимпийского чемпиона (теперь уже бывшего) Рио Ниджата Рахимова история — необычная. Он попался не просто на допинге, а на подмене проб, причем сразу в трех разных случаях. Без прямого участия международной федерации сделать это было бы невозможно.

Помогла выиграть религия — или все же допинг?

Самый известный кейс с подменой проб — история с семью российскими легкоатлетками летом 2008-го. Тогда наших девушек (пять из них должны были выступать на Играх-2008 в Пекине) дисквалифицировали на два года девять месяцев, так как выяснилось, что сданные ими допинг-пробы на самом деле им не принадлежали. ДНК не совпали. С тех пор, собственно, ВАДА и стало обращать на это внимание. А изобретательные спортсмены придумали новый вариант — менять пробы на свои же, только «чистые».

Но Ниджат Рахимов действовал по старинке. Причем целых три раза. Оказалось, что три его пробы — от 15 марта, 10 июня и 16 июля 2016 года — принадлежат другим людям. А уже спустя 25 дней после заключительной «чужой» пробы Рахимов в сумасшедшем стиле выиграл Олимпиаду… Тогда бывший азербайджанец (он сменил гражданство в 2014 году) поднял совершенно выдающуюся сумму в 379 кг. Это на 39 кг (!!!) лучше его предыдущего личного рекорда. И на 35 кг — любого другого результата в последующей карьере Рахимова.

Естественно, сомнения такая сумма вызвала сразу же. Ниджата спросили про допинг даже на пресс-конференции после Игр.

— Мне помогли выиграть жесткий режим и моя религия, — ответил Рахимов.

Дикая история с допингом Рахимов сменил гражданство в период дисквалификации

Скандал в казахской легкой атлетике грянул буквально через несколько месяцев. Главную звезду — Илью Ильина — лишили двух золотых медалей Игр 2008 и 2012 годов. Еще у трех спортсменок забрали золото Лондона-2012. На федерацию наложили санкции — теперь они могут отправлять на Игры только двух человек вместо целой сборной. Но Рахимова, как ни странно, до поры это все не касалось. Его-то пробы были чистыми.

Правда, так было не всегда. В 2013-м, еще выступая за Азербайджан, Рахимов попался на оралтуринаболе — классике тяжелоатлетического допинга. Получил два года дисквалификации, за которые успел поругаться с руководством местной федерации и сменить спортивное гражданство. Азербайджанцы опального штангиста особо не удерживали, так как выдающимися результатами он не отличался. Но под флагом Казахстана Рахимов преобразился. Со временем стало понятно почему.

Как же все-таки штангисту удалось трижды обмануть допинг-контроль? Этот кейс невозможно рассматривать в отрыве от происходившего в международной федерации в то время. Президент в те годы Тамаш Аян скандально ушел. Давний знакомый России профессор Ричард Макларен подготовил целый доклад про его деятельность, по сравнению с которой многие другие покажутся абсолютно невинными.

Например, у Аяна и его команды была конкретная «такса» за отрицательную пробу, в зависимости от уровня спортсмена. Уходя с поста президента, он заодно увел со счетов федерации почти полмиллиона долларов. Кстати, скандалы в руководстве тяжелой атлетики продолжаются до сих пор, одни обвинения в адрес кандидатов на власть сменяют другие. Похоже, найти абсолютно «чистого» со всех сторон человека там в принципе невозможно.