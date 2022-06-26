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12:02 (мск), источник: ТАСС

Украинская федерация призывала не голосовать за Агапитова на выборах в руководство IWF

В письме украинской стороны делегатам выборного конгресса отмечалось, что российским гражданам нет места в спорте.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики Украины призывала не голосовать за представителя России Максима Агапитова на выборах в руководство Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). В распоряжении ТАСС оказалось письмо украинской стороны, которое было разослано делегатам выборной конференции.

Выборы в руководство IWF состоялись в субботу, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Агапитов безуспешно претендовал на должности вице-президента и члена исполкома в международной организации.

В письме высказывались опасения в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским представителям участвовать в выборах в руководство IWF. «Мы считаем, что России и российским гражданам нет места в спорте и в тяжелой атлетике в частности, — говорится в тексте письма. — Мы призываем все национальные федерации по тяжелой атлетике не голосовать за представителей России на предстоящих выборах IWF в Тиране».

Новым президентом IWF стал представитель Ирака Джалуд аль-Шаммари.

Агапитову 52 года. Он возглавляет ФТАР с 2016 года. В исполком IWF он входил с мая 2017 года.

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