Украинская федерация призывала не голосовать за Агапитова на выборах в руководство IWF

В письме высказывались опасения в связи с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским представителям участвовать в выборах в руководство IWF. «Мы считаем, что России и российским гражданам нет места в спорте и в тяжелой атлетике в частности, — говорится в тексте письма. — Мы призываем все национальные федерации по тяжелой атлетике не голосовать за представителей России на предстоящих выборах IWF в Тиране».