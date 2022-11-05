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18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский силач поднял 100-килограммовую гантель и побил рекорд мира

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рекордсмен России и мира Давид Шамей установил в субботу новый мировой рекорд: поднял семь раз гигантскую гантель весом 100 килограммов за 30 секунд, сообщил РИА Новости рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

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Источник: соцсети

На данный момент рекорд мира составляет пять поднятий за 30 секунд.

Установление нового мирового рекорда состоялось на стадионе «Фишт» в Сочи. Фиксировал рекорд легендарный стронгмен, обладатель множества мировых рекордов и рекордов России Михаил Шивляков.

«С точки зрения обычного человека поднять гигантскую гантель весом 100 килограммов семь раз за полминуты является фантастикой. При этом вес самого атлета 120 килограммов является сравнительно небольшим, если говорить об абсолютной категории силачей, когда вес стронгменов зашкаливают за 140−150 килограммов. Также попытка установления данного рекорда сопряжена с риском получения травм как опорно-двигательного, так и мышечно-связочного аппарата. Не каждый профессиональный атлет мирового уровня готов к таким динамическим нагрузкам, которые испытает Давид. Но риск оправдан, если спортсмен готов, а на кону мировой рекорд. Поздравляю Давида», — сказал Агаджанян.

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