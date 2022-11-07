Международная федерация повторно дисквалифицировала чемпиона мира штангиста Албегова

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Руслана Албегова за то, что он работал в бюджетном спортивном учреждении во время отбытия наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Албегов, объявивший о завершении карьеры в начале 2022 года, был дисквалифицирован на 3 года 1 месяц и 5 дней за нарушение запрета на участие во время предыдущей дисквалификации, которая завершилась в ноябре 2021 года. Теперь штангист будет отбывать наказание до 1 декабря 2025 года.

«Албегов работал в бюджетном спортивном учреждении во время временного отстранения и после наложения дисквалификации, — сказала собеседница ТАСС. — Обработкой [данных] занималась международная федерация».