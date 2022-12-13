Румынская тяжелоатлетка Тома побила мировой рекорд на чемпионате мира

Тома с третьей попытки установила мировой рекорд, подняв 119 кг и превзойдя прежнее достижение в 117 кг. В сумме результат румынки составил 256 кг (119 кг в рывке + 137 кг в толчке). Второе место заняла китаянка Цзэн Тяньтянь с результатом 253 кг (113 кг + 140 кг). Третьей стала эквадорка Энджи Паласиос (252 кг; 116 кг + 136 кг).
Чемпионат мира завершится 16 декабря. В марте в связи с событиями на Украине Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от соревнований спортсменов из России и Белоруссии.