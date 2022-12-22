Трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике поймали на допинге

Сяоцзюнь провалил допинг-тест от 30 октября. В его пробе был обнаружен эритропоэтин. Этот препарат запрещен к применению нормами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен был проинформирован ITA о нарушении и получил временное отстранение от соревнований до окончания разбирательств.

Китайскому тяжелоатлету 38 лет. На Олимпийских играх 2012 и 2016 гг. он завоевал золотые медали в категории до 77 кг, а в 2021 г. стал олимпийским чемпионом в категории до 81 кг. Тогда же он установил рекорд соревнований в двоеборье с результатом 374 кг (170+204). Кроме того, Сяоцзюнь является пятикратным чемпионом мира.