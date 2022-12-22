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23:29 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Трехкратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике поймали на допинге

Китайский штангист Люй Сяоцзюнь временно отстранен от соревнований в связи с нарушением антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Источник: AFP 2022

Сяоцзюнь провалил допинг-тест от 30 октября. В его пробе был обнаружен эритропоэтин. Этот препарат запрещен к применению нормами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсмен был проинформирован ITA о нарушении и получил временное отстранение от соревнований до окончания разбирательств.

Китайскому тяжелоатлету 38 лет. На Олимпийских играх 2012 и 2016 гг. он завоевал золотые медали в категории до 77 кг, а в 2021 г. стал олимпийским чемпионом в категории до 81 кг. Тогда же он установил рекорд соревнований в двоеборье с результатом 374 кг (170+204). Кроме того, Сяоцзюнь является пятикратным чемпионом мира.

Золотую медаль Игр 2016 г., прошедших в Рио-де-Жанейро, Сяоцзюнь получил только в марте 2022 г. Это произошло после того как победивший представитель Казахстана Ниджат Рагимов был дисквалифицирован за допинг.

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