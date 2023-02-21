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11:38 (мск), источник: ТАСС

Российские участницы турнира по тяжелой атлетике в Иране получат хиджабы в аэропорту

Российская сторона прислала заявку на участие четырех спортсменок, отметили в Федерации тяжелой атлетики Ирана.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские участницы мартовского турнира по тяжелой атлетике в Иране получат обязательные для ношения женщинами в этой стране хиджабы сразу после прилета в аэропорт. Об этом ТАСС сообщили во вторник в департаменте международных отношений Федерации тяжелой атлетики Ирана.

«Турнир Noruzgah Olympiad пройдет в Иране с 10 по 14 марта, в нем примут участие только женщины, — сообщила представительница федерации. — Россия прислала заявку на четырех спортсменок».

«Как указано в инструкции, ношение хиджаба обязательно, мы предоставим его в аэропорту», — добавила собеседница агентства.

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов ранее сообщил ТАСС, что участие отечественных спортсменок в турнире в Иране пока находится под вопросом.

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