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10:41 (мск), источник: ТАСС

Российских штангистов не включили в окончательный список участников чемпионата Европы

На турнире, который пройдет в Армении, планируется участие спортсменов из 40 стран.

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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские и белорусские тяжелоатлеты не включены в окончательный список участников чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

«Спортсменов из России и Белоруссии нет в финальных списках», — заметил представитель EWF. На европейском первенстве в Армении планируется участие тяжелоатлетов из 40 стран.

В предварительный список участников чемпионата Европы — 2023 были включены 38 российских и 27 белорусских тяжелоатлетов (мужчин и женщин), включая запасных.

Апрельский чемпионат Европы в Ереване является одним из квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в Париж. Если Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных штангистов появится теоретическая возможность выступить на чемпионате Азии, который пройдет в Южной Корее с 3 по 13 мая и также является квалификационным на Игры-2024.

IWF в марте 2022 года приняла решение на неопределенное время лишить российских и белорусских спортсменов возможности выступать на турнирах под своей эгидой.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

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