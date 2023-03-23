Российских штангистов не включили в окончательный список участников чемпионата Европы
На турнире, который пройдет в Армении, планируется участие спортсменов из 40 стран.
На турнире, который пройдет в Армении, планируется участие спортсменов из 40 стран.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские и белорусские тяжелоатлеты не включены в окончательный список участников чемпионата Европы, который пройдет с 15 по 23 апреля в Ереване. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).
«Спортсменов из России и Белоруссии нет в финальных списках», — заметил представитель EWF. На европейском первенстве в Армении планируется участие тяжелоатлетов из 40 стран.
В предварительный список участников чемпионата Европы — 2023 были включены 38 российских и 27 белорусских тяжелоатлетов (мужчин и женщин), включая запасных.
Апрельский чемпионат Европы в Ереване является одним из квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в Париж. Если Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешит российским спортсменам участвовать в азиатских турнирах, то у отечественных штангистов появится теоретическая возможность выступить на чемпионате Азии, который пройдет в Южной Корее с 3 по 13 мая и также является квалификационным на Игры-2024.
IWF в марте 2022 года приняла решение на неопределенное время лишить российских и белорусских спортсменов возможности выступать на турнирах под своей эгидой.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить россиян и белорусов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.