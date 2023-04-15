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15 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Азербайджанские атлеты после инцидента с флагом в Ереване вернулись в Баку

БАКУ, 15 апр — РИА Новости. Азербайджанские спортсмены после инцидента с флагом в Ереване вернулись в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL).

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Источник: РИА "Новости"

«Азербайджанские тяжелоатлеты, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване после инцидента с сожжением азербайджанского флага, вернулись на родину. Самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев некоторое время назад», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились видеокадры с горящим азербайджанским флагом на открытии соревнований, которые стартовали в столице Армении. В соцсетях сообщили, что акцию устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение и через некоторое время освободили. По предварительным данным адвоката Александра Кочубаева, было инициировано уголовное производство по признакам статьи «хулиганство». Позднее он сообщил, что, по его данным, уголовное дело по данному случаю возбуждено не будет. В заявлении азербайджанской стороны подчеркивается, что национальный флаг был сожжен демонстративно, и это было сделано официально аккредитованным лицом.

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